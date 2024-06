Cosenza, scoppia il caso Tutino. L’agente: «Tanti male informati, contratto scade nel 2026»

A Cosenza è scoppiato il caso Tutino. Dopo le dichiarazioni di Guarascio che ha annunciato il riscatto di Tutino, l’agente del calciatore ha voluto precisare che il futuro del centravanti potrebbe non essere a Cosenza, con il calciatore che punta forte la Serie A.

A tal proposito, l’agente Mario Giuffredi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha precisato quanto segue: «Mi dispiace per chi è mal informato, ma – dice – ci tengo a precisare che il contratto di Gennaro scadrà nel 2026 e non nel 2027 come scrivono a Cosenza. Dunque a febbraio 2026 potrebbe andare via da svincolato».