Il Catanzaro è alla ricerca del nuovo Ds a cui affidare il nuovo ciclo del club.

Il club ha sondato diversi profili ma non ha ancora trovato la fumata bianca con qualcuno. In queste ore, però, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in pole c’è Giancarlo Romairone, ma resistono in lista anche Polito e Vaira. Le prossime 24/28 ore saranno decisive per sciogliere le riserve.