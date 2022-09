L’ex rosanero Andrea Rispoli, oggi al Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Penso sia prematuro fare un bilancio. Siamo in una fase del percorso nella quale abbiamo fatto delle ottime partite e dei buoni risultati, l’obiettivo è riportare a casa la vittoria. Potevamo fare qualcosa di più con il Bari, dove ci è mancato il guizzo, l’ultimo passaggio per andare in vantaggio. Non possiamo poi recriminare granché. Siamo un gruppo coeso dove c’è voglia di fare, di aiutarsi, tutti quanti remiamo verso un unico obiettivo. Sono molto felice di essere a Cosenza. Ho trovato una piazza importante, che dà tanto calore, c’è un attaccamento viscerale ai colori. Vedere i tifosi che ci seguono numerosi fuori casa ci fa capire quanto ci tengono alla squadra e noi vogliamo ripagare sul campo i loro sacrifici. Il gol di Kornvig? Non me lo aspettavo, ha fatto un tiro incredibile, gli abbiamo fatto tutti i complimenti, sono molto contento per lui. Si sta pian piano inserendo, sono sicuro ci potrà dare una grossa mano. Io cerco di dare il mio meglio, di essere un esempio dentro e fuori dal campo, che nel calcio ci vuole professionalità. Qui ci sono tanti giovani promettenti, devono solo lavorare e seguire il mister. Como? Affrontiamo una squadra con una classifica forse non felice, ma ha giocatori molto competitivi. Sarà sicuramente una partita difficile, dobbiamo cercare del nostro meglio davanti ai nostri tifosi».