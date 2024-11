Cosenza, Ricciardi: «Abbiamo voglia di raggiungere la salvezza»

Manuel Ricciardi, calciatore del Cosenza, si è espresso a la “Gazzetta del Sud” per parlare della stagione del club. Il calciatore si è poi soffermato anche sul tecnico Alvini:

«Mi piace tanto il modo in cui l’allenatore mi chiede di interpretare il mio ruolo. Ho parlato con lui e mi ha chiesto di svariare tanto. Mi concede parecchia libertà, consentendomi allo stesso tempo di seguire l’istinto. Sto cercando di ripagare la sua fiducia dopo un periodo che mi è servito un po’ per fare rodaggio dal momento che non ho svolto la preparazione con la squadra pertanto sono partito molto indietro rispetto ai compagni. Attraverso il lavoro però sono riuscito a raggiungere la migliore forma. Alvini? Non credo si possa dire che sia cambiato qualcosa, ciò che di diverso si è registrato sono stati i risultati. Ma in tutti questi mesi la squadra ha mantenuto sempre la stessa fame. Ha dimostrato un’indole invariata con ideali e principi di gioco immutati. In tutti noi è consolidata la volontà di dare il massimo in favore del collettivo. Abbiamo voglia di raggiungere la salvezza, poi se giungerà qualcosa in più sarà tutto di guadagnato».