Cosenza, Padre Fedele: “Sogno club in A e morire in mezzo ai lebbrosi”

Padre Fedele Bisceglia, francescano di 86 anni noto come il “monaco ultrà”, è stato intervistato ai microfoni della Gazzetta del Sud, dove si è espresso sulla sua squadra del cuore: il Cosenza.

Di seguito le sue parole:

«Sfida contro la Sampdoria? Da un lato riempie il mio cuore di infinita gioia, dall’altro affiora un po’ di nostalgia. Ho ancora due aspirazioni nella vita. Voglio vivere ancora per vedere il Cosenza in Serie A e poi morire tra i lebbrosi. Io comunque ci spero perché non è né impossibile né troppo difficile».