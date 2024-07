Cosenza, Guarascio: «L’anno scorso volevamo playoff, avevamo una squadra molto forte»

Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della presentazione dei calendari di Serie B:

«Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto lo scorso anno, anche se la nostra idea era quella di raggiungere i playoff. Non ci siamo riusciti nonostante avessimo una squadra molto forte. Nel prossimo campionato noi iniziamo, come tutti gli anni, con l’obiettivo di consolidare la categoria, quello per noi è il primo step. Poi, strada facendo, possiamo fare tutti i ragionamenti per il futuro».