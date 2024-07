Cesena, Mignani: «Stiamo lavorando per farci trovare pronti per l’inizio del campionato»

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Cesena ha aggiornato i suoi tifosi sui primi due giorni di preparazione in vista della prossima stagione. Di seguito le parole di Michele Mignani:

«Soddisfatto mister Mignani dopo i primi due giorni di lavoro in bianconero: “Il primo allenamento della stagione è sempre particolare ed emozionante e anche ieri è stato così. Abbiamo trovato dei ragazzi molto disponibili e determinati, sanno che in queste settimane si lavorerà tanto e duramente, ma è una fatica necessaria per farci trovare pronti per l’inizio del campionato».