Cosenza, Delvecchio: «Ad oggi non siamo interessati a Lucioni»

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Modena, il direttore sportivo del Cosenza, Gennaro Delvecchio, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle voci di mercato che accostano Fabio Lucioni, svincolatosi dal Palermo, alla squadra calabrese:

«Ad oggi vi dico che non siamo interessati a Lucioni. Non possiamo sbagliare la scelta dei giocatori sotto l’aspetto fisico. Lì abbiamo Camporese e Dalle Mura che ci danno garanzie importanti. Ad oggi il mercato è un discorso chiuso – spiega ancora -. Per quanto riguarda Camporese, D’Orazio e Martino fanno parte del progetto. E anche Sankoh. Io credo ancora che possa dare il suo, ma di mercato ne parleremo fra un bel po’. Non possiamo lasciare nulla al caso, chiunque deve dare il proprio contributo. Calciatori in scadenza? Dobbiamo parlarne nei dettagli con i loro agenti, dobbiamo trovare le giuste misure sia di rapporto sia di condizione economica. La cosa che deve essere molto chiara è che se qualcuno dei più grandi resta deve restare perché è convinto che il Cosenza sia la squadra migliore per lui. Partita contro il Modena? Sarà una gara delicata. Non so se sia uno scontro salvezza o meno, ma l’unico obiettivo che dobbiamo mettere davanti è la permanenza in categoria».