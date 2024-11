Cittadella, Tessiore: «Siamo arrabbiati. Dopo Palermo ci sembrava di vedere la luce»

Ai microfoni de “Il Mattino di Padova“, Andrea Tessiore, centrocampista del Cittadella, si è soffermato sull’inizio stagionale turbolento della squadra veneta, in vista della prossima partita di campionato contro il Bari:

«Siamo arrabbiati, e con la voglia di andare a Bari a riprenderci i punti persi. Dopo la vittoria di Palermo sembrava che si potesse vedere la luce, mentre lo stop col Cesena ci ha di nuovo trascinato giù. Io, però, ho piena fiducia nei miei compagni e, se volete sapere, non sono preoccupato, perché credo che ci tireremo fuori da questa situazione. Sul piano dell’atteggiamento non dobbiamo sbagliare niente. Non dimentichiamo che abbiamo vinto in un campo difficile come il Barbera, e non solo lì: non dobbiamo farci prendere da timori ora. Il Bari è forte. Ma, in generale, questa Serie B mi sembra molto livellata e per questo dico che non dobbiamo pensare troppo gli altri, ma soprattutto a noi. Al San Nicola credo che risulteranno determinanti i duelli: il Bari è una squadra tosta e compatta, per questo conteranno molto i confronti individuali».