Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro del tecnico del Cosenza Braglia sarebbe sempre più lontano dalla Calabria. Infatti, sulla panchina del Cosenza potrebbe approdare Bepi Pillon. Sono attesi aggiornamenti in relazione alla situazione in casa Cosenza. Braglia sempre più verso l’esonero con Pillon che potrebbe tornare ad allenare in B.