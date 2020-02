Dopo le ultime prestazioni non certo entusiasmanti della Juventus, soprattutto dopo l’ultima sconfitta subita con il Verona, la panchina di Sarri sembra non essere mai stata così in bilico. A testimoniare il ruolo di Sarri sulla panchina bianconera sono le quote dei bookmaker relative all’esonero del tecnico ex Napoli. Quest’ultime di poco alte rispetto a quelle di Gattuso (5,50), ancora ko con il Napoli. Infatti, la quota dell’ex Chelsea è calata a 7,50, la stessa dei tecnici Pioli e Ranieri. Per adesso il più a rischio risulta essere il tecnico del Genoa Nicola con una quota di 3,00.