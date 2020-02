Attraverso i propri canali social, il Livorno ha reso noto il comunicato da parte di Aldo Spinelli e Dr Majd Yousif, relativo alla possibile cessione del club. Eccolo qui di seguito.

“Comm. Aldo Spinelli e Dr Majd Yousif informano che sta proseguendo la trattativa per la compravendita delle quote del Livorno Calcio e comunicano che essa sarà coperta dalla più assoluta riservatezza, avendo le parti convenuto che ogni eventuale fuga di notizie determinerà l’interruzione della trattativa, trattativa che dovrà essere conclusa , in ogni caso entro la fine di febbraio, previo soddisfacimento di tutte le condizioni.

Le parti, anche al fine di tutelare la squadra nel proseguo della stagione, invita tutti a rispettare l’esigenza di riservatezza che tale trattativa richiede”.