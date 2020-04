Intervenuto ai microfoni di Ssdpalermo.it Gianmarco Corsino si è espresso in merito all’emergenza coronavirus: «Siamo consapevoli che questi siano giorni decisivi per il futuro dell’Italia e, di conseguenza, del calcio. Speriamo di conoscere presto le direttive che verranno promulgate dalle istituzioni per la ripresa dell’attività agonistica, nel frattempo noi calciatori rosanero continuiamo ad allenarci sodo individualmente. L’unica certezza che abbiamo è la forza della nostra Società, che fin dall’inizio dell’emergenza ha sempre manifestato la propria ferma volontà a ricominciare al più presto, grazie alle solide disponibilità economiche ed organizzative che sono alla base, a tutti i livelli, per la ripartenza del calcio in sicurezza».