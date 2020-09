La procura svizzera, secondo quanto riporta “L’Equipe”, ha chiesto 28 mesi di reclusione per Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG e di beIN Sports, per la presunta corruzione di Jerome Valcke, ex segretario generale della FIFA, nel tentativo di ottenere più facilmente la concessione dei diritti televisivi dei Mondiali e della Confederations Cup.

Tre anni di carcere è invece la richiesta per lo stesso Valcke. Sono le prime due pene detentive richieste sul suolo europeo a seguito delle indagini sui molteplici scandali che hanno afflitto il calcio mondiale negli ultimi anni.