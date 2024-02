Corriere dello Sport: “Palermo, Corini cerca un altro step”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo impaginato oggi a Cremona.

Finora agli appelli più prestigiosi e nel confronto con le grandi del campionato, il Palermo non ha mai tremato. Anzi, spesso ha dato il meglio di sé, anche nelle trasferte, segnando 3 gol tutti assieme sia a Venezia, ancora a Parma e infine a Como, pur se queste ultime due gare hanno lasciato amaro in bocca perché la vittoria piena sfumò in entrambi i casi nei minuti di recupero. Ripetere una simile prodezza oggi a Cremona appare ancora più complicato soprattutto per la solidità dei grigiorossi, che vantano di gran lunga la miglior difesa del campionato, in particolare in casa: basti dire che nelle ultime sette gare allo Zini, Stroppa ha incassato un solo gol, quello del difensore della Reggiana Marcandalli.

Opposte caratteristiche. Allo stesso modo non sarà sfuggito a Corini e ai suoi analisti un altro numero. In un percorso zeppo di cleen sheet (11 sulle ultime 14 partite), la Cremonese ha preso 3 gol tutti in una volta soltanto da una squadra: il Palermo, che due mesi fa esatti ribaltò il match del Barbera, prevalendo per 3-2. Il che porta a sottolineare le peculiarità dei rosa ultima maniera. Passato il momento nerissimo, si viaggia alla media di 2,5 gol a partita.

Insomma, il sapore speciale del pomeriggio metterà di fronte due eccellenze di stampo opposto, la vecchia sfida fra difesa rocciosa ed attacco fulminante. Con in più il pepe di una posta in palio stuzzicante: perché se è vero, come ricorda Corini, che ancora ci sono 3 mesi di volata, il Palermo, che parte 1 punto dietro, vincendo completerebbe la sua rimonta e salirebbe al 2° posto. E anche col pari non perderebbe di vista la concorrente diretta e, grazie al successo dell’andata, sarebbe in vantaggio nei suoi confronti in caso di arrivo a pari punti.