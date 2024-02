Corriere dello Sport: “Palermo a Cremona, ennesimo record di tifosi al seguito”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi a Cremona.

È l’ennesimo test per capire se davvero il Palermo del post Ranocchia, il giocatore che arrivato a gennaio ha permesso un salto di qualità ai rosa (e va a segno da 3 giornate consecutive), ha davvero assunto, per usare un termine caro a Corini, la “consapevolezza”necessaria per il cammino da big che è consono al blasone della città. Seppure i moduli siamo semplici indicazioni di massima, con l’ex Empoli un cambiamento tattico c’è stato aumentando la spinta centrale in pressione.

Il Palermo reinserisce fra i convocati Graves, ma deve ancora rinunciare a Lund: la fascia sinistra sarà questione di Aurelio, mentre, pur fra tante opzioni di livello, appare difficile che l’allenatore (inizialmente) cambi qualcosa rispetto alla formazione che ha travolto il Como. Non fa più quasi notizia ma rappresenta invece una vera spinta in più per i rosa, l’ennesimo record di tifosi al seguito: sono annunciati in circa 3.500, disseminati in varie parti dello stadio. Un entusiasmo che si sente e che può fare la differenza da qui a maggio.