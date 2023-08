L’edizione odierna de “Il Corriere dell’Umbria” si sofferma sul Palermo che oltre a Santoro, vorrebbe Di Serio del Perugia

Il capitolo Santoro è da scrivere: la mezzala siciliana ha mercato in cadetteria e, in caso di cessione, gradirebbe il ritorno a Palermo. I rosanero sono in vantaggio su Pisa e Brescia, il Perugia valuta il cartellino del giocatore 6-700mila euro. Lo stesso club siciliano punta anche Di Serio e per l’attaccante la quotazione è maggiore.