Intervistato da “L’Attacco.it” l’avvocato foggiano Vicenzo De Michele ha espresso la propria opinione in merito alla questione riammissioni in Serie B.

Ecco le sue parole:

«Le motivazioni sono inesistenti sotto il profilo giuridico”, ha affermato il legale riguardo alle sentenze del TAR. “Se le regole sportive perentorie non sono state rispettate sei irrimediabilmente fuori, ma il Tar si è inventato una derogabili di merito sulla fiducia per fregare una squadra del sud che è il Foggia, a vantaggio immeritato di una del nord. Ci saranno quattro squadre riammesse/ripescate in una B a 22 squadre: Brescia, Spal, Benevento e Foggia. Non ci sarà invece il Perugia, lo ha dichiarato la Figc nella decisione del Collegio di Garanzia depositata come motivazione il 3 agosto scorso, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Soap per difetto di interesse, in quanto si è scoperto che il Perugia non ha i requisiti infrastrutturali perché il parere positivo della Commissione era provvisorio, come il provvedimento di riammissione del CF del 24 luglio».