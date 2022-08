L’edizione odierna de “Il Corriere dell’Umbria” si sofferma sull’arrivo al Perugia di Luperini.

Neanche il tempo di arrivare, che ieri pomeriggio sia Luperini che Strizzolo hanno svolto il primo allenamento. E la mezzala ex Palermo si candida fortemente per partire dalprimo minuto nella sfida con il Parma di domani al Curi alle 20.45. Davanti a Gori, la difesa a tre potrebbe essere composta da Sgarbi, Angella e Curado. Dell’Orco dovrebbe traslocare sulla corsia mancina della mediana a cinque. Dall’altra, ci sarà Casasola. Le chiavi della regia saranno affidate a Vulic. Ai suoi fianchi oltre a Luperini che è in vantaggio sul rientrante Santoro, ci sarà Kouan. Li Davanti, Castori ha grande abbondanza considerato il recupero di Matos e l’arrivo di Strizzolo.