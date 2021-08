L’edizione odierna de “Il Corriere dell’Umbria” si sofferma sul calciomercato in entrata e uscita del Perugia che in qualche modo coinvolge anche il Palermo.

Tante le trattative aperte in entrata per il Perugia, tra queste c’è quella legata a Simone Santoro. Il giocatore piace molto. Sull’ex rosanero tuttavia c’è anche la concorrenza del Brescia, ma il grifo non molla la presa.

In uscita ufficiale la cessione di Tommaso Cancellotti. In lista di sbarco ci sono c’è Michele Vano, conteso da molte squadre di Serie C, e Giovanni Di Nola. Mentre Juve Stabia e Palermo seguono Dimitrios Sounas.