Corriere dello Sport: “Zanetti in pole per il Verona. Brunori accende il mercato dei bomber, tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Programma rispettato. Ieri, a Firenze, Adriano Galliani ha incontrato Marco Baroni (60), che resta la primissima scelta per la panchina del Monza dopo l’addio di Raffaele Palladino (40). Sono stati affrontati diversi temi, in particolare, da quanto trapela, si è parlato del progetto dei brianzoli (confermare il livello attuale) e del contratto del tecnico pensato su base biennale. Adriano Galliani considera l’ex Verona una sorta di certezza ma almeno per le prossime ore preferisce non abbandonare del tutto la suggestione Alessandro Nesta (48). Baroni, infatti, si è preso 48 ore di riflessione prima di dare una risposta definitiva ai biancorossi. È richiesto pure dal Cagliari, che ha dovuto registrare uno stop per Razvan Lucescu (55) dopo la forte tentazione dei giorni scorsi. Il figlio di Mircea ha una clausola e al momento non si libera dal Paok. Senza dimenticare gli ostacoli dovuti alla forte concorrenza rappresentata da Besiktas e Rennes. Invece il Verona ha puntato tutto su Paolo Zanetti (41) e già oggi potrebbe esserci la chiusura definitiva tra le parti.

BOMBER CON LA VALIGIA. C’è chi ha ipotizzato un possibile ritorno di Mauro Icardi (31) in Italia, con il Como di Cesc Fabregas tra i club interessati. Ma l’ingaggio dell’argentino, sui 10 milioni di euro a stagione, rende complessa qualsiasi trattativa con le società italiane. Di certo, l’addio del presidente Erden Timur è un forte segnale di ridimensionamento per Maurito che quindi cambierà squadra in estate: attenzione quindi alle sirene arabe. I Lariani hanno altri obiettivi come Andrea Pinamonti (25) e Andrea Belotti (30) per l’attacco, mentre Daniel Boloca (25) e Stefano Sensi (28) si confermano tra i preferiti della dirigenza a centrocampo. Non solo: il club neopromosso segue anche il portiere Emil Audero (27) e Alberto Dossena (25), per il quale il Cagliari è disposto ad ascoltare offerte. Nel frattempo sono arrivate delle proposte dal Brasile per Yerry Mina (29): con il colombiano, ricordiamolo, resta la distanza economica per il rinnovo.

Il Torino ieri ha trattato tutto il giorno con il Venezia per liberare Paolo Vanoli (51) bloccato da tempo come erede di Ivan Juric (48). Il tecnico ha una clausola da 1 milione di euro che è scattata con la promozione della squadra. In uscita si registrano invece diversi interessamenti da parte di club di A per Antonio Sanabria (28).

TRE CLUB SU MIRETTI. Nel frattempo il Genoa si è aggiunto alla lista delle tante squadre sulle tracce di Fabio Miretti (20). Già nel mirino di Monza e Empoli, il centrocampista di proprietà della Juve è infatti tra i giovani più richiesti del momento. La rottura con i tifosi e lo striscione contro ha in qualche modo acceso il mercato di Matteo Brunori (29): il bomber è nel mirino di Genoa e Empoli. Capitolo Vitinha (24): i liguri sono disposti a trattenerlo solo con lo sconto. Il Lecce prepara la stagione con Luca Gotti (56) ancora in panchina. Il contratto del tecnico si è rinnovato con la salvezza della squadra e adesso è tempo di calciomercato con il primo colpo, a parametro zero, che è stato già annunciato: si tratta del centrocampista francese Balthazar Pierret (24). Tante, poi, le offerte per Patrick Dorgu (19), ma nei piani dei salentini il danese rimarrà ancora in Puglia. Infine, Arkadiusz Milik (30) dal ritiro della Polonia ha detto di voler rimanere alla Juve.