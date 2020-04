L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle discussioni relative al possibile proseguimento del campionato di Serie A. Ci vogliono almeno 3-4 settimane di lavoro, ma gli allenamenti cominceranno a piccoli gruppetti. Non è scontato che il via libera del Governo arrivi subito dopo Pasqua. I club hanno concesso ai propri calciatori di recarsi all’esterno e al momento stanno valutando come comportarsi. Chi è partito ha dovuto trascorrere, o sta trascorrendo, un periodo di isolamento di 14 giorni, ma dovrà fare lo stesso anche quando tornerà in Italia. Ciò significa, che se la stretta sugli allenamenti verrà allentata al 14 aprile, molti non potranno partecipare.