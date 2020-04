L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul clamoroso colpo di calciomercato che potrebbe confezionare il Milan: Mauro Icardi. Il bomber argentino è in prestito a Parigi e la società francese deve ancora decidere se esercitare il riscatto a 70 milioni. Il calciatore vorrebbe giocare ancora a Milano e la consorte Wanda Nara pretende il ritorno in Serie A. Icardi punta dritto alla Juve, ma la dinastia Zhang non vuole rischiare di rinforzare il pericolo numero 1 nerazzurro. Ecco che potrebbe emergere l’ipotesi Milan, club intenzionato ad un restyling, che prevede tra l’altro un cambio importante in panchina: le quotazioni di Rangnik sono in calo, mentre avanza l’ipotesi Spalletti.