L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza il possibile schieramento del Marina di Ragusa in vista della sfida contro il Palermo. Prende corpo l’idea di un 4-3-1-2 con Mistretta sulla trequarti a supporto delle punte. Ma un 3-5-2 (leggibile in fase di non possesso come 5-3-2) resta una variante tenuta in grande considerazione. La sfida avrà un sapore speciale per Utro, tecnico palermitano ma mai entrato nei radar rosanero: «Sarà una bella festa di sport – ha dichiarato – in ogni caso, sono molto concentrato sul nostro obiettivo consapevole che la salvezza passa anche da queste partite». I palermitani Mancuso e Calivà saranno emotivamente coinvolti. In attacco salgono le quotazioni di Diop.