L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle cyclette inviate ad ogni calciatore del Palermo. La società trova il modo per tenere impegnati i calciatori che si trovano in casa dal 12 marzo. Le 25 cyclette permetteranno di svolgere un lavoro aerobico. Tutto il programma è seguito dal preparatore atletico rosanero Marco Petrucci. Il Palermo vuole continuare ad avere in forma i suoi effettivi. «Avere delle cyclette a casa per i nostri atleti è molto importante soprattutto per chi non ha un piccolo giardino o uno spazio ampio per muoversi – afferma il preparatore atletico – Da adesso avremo la possibilità di introdurre nel piano atletico un nuovo lavoro di resistenza per aumentare il dispendio energetico e migliorare l’efficienza dell’apparato cardiovascolare».