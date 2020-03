L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sullo stop della Serie D. «Un peccato fermarsi dopo la migliore prestazione stagionale, la partita perfetta sotto il profilo tattico e tecnico»: questo è un dato sul quale tecnico e squadra non hanno dubbi. La reazione, ieri, è stata rabbiosa sia da parte dei leader che degli under. Il tema è questo. «Un nuovo campionato – come afferma il presidente Mirri – ripartiremo da zero, la sospensione non ci favorisce». E Sagramola: «Ai ragazzi abbiamo chiesto sacrifici». Ecco perché Pergolizzi non vuole cali di tensione. Il Palermo, dunque, si prepara per la partita che non c’è. In ballo c’è il futuro di ragazzi, allenatore, tifosi, società. Se non di un’intera città.