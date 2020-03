La 27esima giornata di Serie D è stata rinviata per l’emergenza legata al Coronavirus. Il presidente della Turris, Antonio Colantonio, ha voluto esprimere la sua idea sul rinvio ai microfoni di “SoloSavoia.it”. Di seguito le sue parole: « Siamo favorevoli ad una sospensione del campionato per tutto il mese di marzo. Che il torneo anziché inizio maggio dovesse terminare a fine maggio o inizio giungo poco conta. In primo luogo c’è da salvaguardare la salute dei nostri atleti, dello staff, degli addetti ai lavori e non privare i tifosi di seguirci. D’altronde le porte chiuse costituirebbe un danno economico per noi perché comunque gli incassi, seppure non esorbitanti, ci concedono qualche attimo di respiro. Facendo slittare i tre turni di maggio si salvaguarderebbe anche la piena regolarità del torneo e si permetterebbe ai tifosi di assiepare gli spalti».