L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla “solitudine” del Palermo. Nessuna eccezione sui permessi, neppure per moglie e figli di Pergolizzi, che restano ad Ascoli. E chi non recepisce rischia il posto. . Niente giorni di riposo. Staff, medici, magazzinieri tutti a disposizione e all’erta per ventiquattro ore, due gli spogliatoi per evitare distanze ravvicinate e una palestra ricostruita in fretta all’interno dello stadio. L’unico a cui è consentito di frequentare impianti (con piscina) fuori dallo stadio, è Santana, capitano e cuore della squadra, ancora lontano dal rientro.