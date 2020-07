L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della questione Fabio Grosso, accostato alla panchina del Palermo. Per l’ambiente e per la palermitani voluta dalla nuova dirigenza rappresenterebbe il simbolo della nuova era e della rinascita che dovrebbe riportare il Palermo in A. Grosso è l’ultima idea – scrive il quotidiano, un altro progetto suggestivo.