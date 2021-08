L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul ritorno dei tifosi negli stadi.

La Vezzali si sta spendendo per conciliare la prudenza del Cts e le esigenze dei club, che vorrebbero arrivare subito al 50% effettivo dei posti.

Il compromesso potrebbe essere quello di rispettare il distanziamento di un metro solo in orizzontale: un posto occupato e due vuoti in quasi tutti gli stadi, eccetto in quelli dove i seggiolini sono più larghi. La regola chiaramente sarebbe estesa a tutti gli impianti all’aperto di tutte le categorie italiane.

Se non si arriverà subito ad avere il 50% effettivo di capienza richiesto dalle società e gli stadi saranno riaperti gradualmente, il Governo pensa di compensare il mondo del pallone con le agevolazioni richieste da tanti presidenti.