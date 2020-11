L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla stretta attorno a test e bolla dei club.

Al momento non è stata scelta una struttura di riferimento, anche se Synlab appare in vantaggio. L’inconveniente è che non ha una sede in Sardegna.





Nel momento in cui ci sarà un positivo, l’intero gruppo squadra sarà isolato in un unico posto. L’obiettivo è chiaro: evitare contatti con familiari o altri soggetti.