Joe Tacopina, ex presidente del Venezia, è sempre più intenzionato a rilevare il Catania. L’imprenditore italo americano ha convocato una conferenza stampa per chiarire di aver presentato circa 3 offerte per l’acquisto del Catania. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione.

Di seguito le parole dell’ex presidente del Venezia: «Ho presentato tre offerte a Sigi, chiedendo di scegliere quella più opportuna. La prima è per rilevare il 100% del club, le altre per entrare in società con loro. Io ho fiducia in Sigi e nel presidente Nicolosi che reputo un amico. Il mio interesse per il Catania è molto forte, potevo approcciarmi ad altri club di Serie A, ma ho preferito questa società perché credo nelle potenzialità di questa piazza».





Le dichiarazioni di Tacopina hanno acceso la piazza rossoazzurra che sogna con l’imprenditore italoamericano. L’ultima battuta di Tacopina riguarda il paragone con l’Atalanta «Catania come i nerazzurri? Perché no, questa piazza ha tutte le carte in regola per essere protagonista nel calcio italiano».