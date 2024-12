Corriere dello Sport: “Svolta Palermo, Dionisi prepara la rivoluzione”

Come riportato da “Il Corriere dello Sport“, in un articolo firmato da Antonio La Rosa, il Palermo ha dato il via a un ritiro mirato a ritrovare uno spirito e un atteggiamento diversi rispetto a quanto visto nella recente sconfitta contro la Carrarese. Nonostante il passo falso, la squadra cerca di ripartire dalle certezze mostrate nella convincente vittoria al “Barbera” contro lo Spezia. Il ritiro, inteso come spostamento giornaliero tra albergo e centro sportivo, servirà per riaffermare che non è necessario azzerare tutto, ma piuttosto ripartire con determinazione.

Lavori in corso

Non è escluso che l’allenatore Alessio Dionisi apporti modifiche significative per cercare nuova linfa. Tra queste, le motivazioni di Matteo Brunori potrebbero essere decisive: l’attaccante, tornato sotto i riflettori dopo essere subentrato al 60′ contro la Carrarese, sembra in crescita e potrebbe partire titolare contro il Catanzaro. Nelle sessioni di allenamento recenti, Brunori è stato schierato come unica punta sia in un 3-5-1-1 supportato da Insigne, sia in un 4-2-3-1 con Verre. La sua candidatura per il ruolo di centravanti nel 4-3-3, lo schema prediletto da Dionisi, resta in forte considerazione.

Alcuni ritorni chiave potrebbero risolvere i problemi evidenziati recentemente. Segre e Di Francesco, entrambi subentrati contro la Carrarese, sono favoriti per un posto da titolare. Segre, in particolare, è destinato a completare il centrocampo insieme a Ranocchia e Verre, mentre Ceccaroni potrebbe essere preferito a Lund come terzino sinistro. Saric, ancora fermo per una fascite plantare, ha proseguito con un programma di recupero personalizzato.

Iniziative

Oltre agli impegni sul campo, il Palermo si immerge nell’atmosfera natalizia. Lo stadio “Barbera” sarà il centro delle celebrazioni, con un brindisi con la stampa previsto per questa mattina. Domani, dalle 9:30 alle 13:00, lo stadio ospiterà “Rosanero Kids”, un evento dedicato ai più piccoli, a conferma dell’importanza di coinvolgere la comunità rosanero anche fuori dal campo.