Corriere dello Sport: “Brunori sfida Iemmello. Le probabili formazioni di Palermo-Catanzaro”

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” oggi in edicola, il match tra Palermo e Catanzaro rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. Dopo il passo falso contro la Carrarese, il Palermo è chiamato a ritrovare il successo e a mostrare maggiore continuità nel proprio gioco. Alessio Dionisi sta valutando importanti modifiche per cercare di rilanciare una squadra che, al netto di buone individualità, deve ancora trovare la giusta amalgama per competere ai vertici.

Il Catanzaro, dal canto suo, arriva al “Barbera” con qualche assenza di rilievo, come quella di D’Alessandro, ma anche con la voglia di confermare il buon momento di forma. Fabio Caserta si affiderà alla solidità del suo impianto di gioco e alla coppia offensiva Iemmello-Biasci per cercare di mettere in difficoltà i rosanero.

Probabili formazioni: Palermo-Catanzaro

PALERMO – La squadra di Alessio Dionisi cerca il riscatto dopo il passo falso contro la Carrarese e punta sul ritorno da titolare di Brunori al centro dell’attacco. Segre e Di Francesco, rimasti in panchina nell’ultima uscita, sono pronti a riprendersi un posto nell’undici iniziale. In difesa, Ceccaroni è in vantaggio su Lund per il ruolo di terzino sinistro.

Probabile formazione Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

A disposizione: Sirigu, Nespola, Buttaro, Nedelcearu, Peda, Lund, Vasic, Gomes, Appuah, Le Douaron, Henry, Di Mariano. Allenatore: Dionisi.

CATANZARO – Problemi in difesa per la squadra di Fabio Caserta, che dovrà fare a meno dello squalificato Brighenti. Al suo posto potrebbe agire Antonini, di rientro in gruppo. L’attacco sarà guidato da Iemmello e Biasci, mentre D’Alessandro, fuori per una lesione muscolare, rientrerà solo nel 2025.

Probabile formazione Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Koutsoupias, Petriccione, Pontisso, Ceresoli; Iemmello, Biasci.

A disposizione: Dini, Piras, Antonini, Turicchia, Coulibaly, Pompetti, Pagano, Seck, Brignola, Volpe, Buso, Pittarello. Allenatore: Caserta.