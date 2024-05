Corriere dello Sport: “Sudtirol-Palermo 0-1. Le pagelle”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha stilato le pagelle del match vinto ieri dal Palermo contro il Sudtirol.

La partita tra Sudtirol e Palermo ha visto un impegno tattico intenso da parte di entrambe le squadre, come mostrano i voti dei giocatori e degli allenatori. Il Palermo, schierato in un 3-4-2-1, ha avuto una prestazione solida, culminata nel gol decisivo di Diakité, che ha ricevuto il voto più alto del match (7). La sua rete è stata fondamentale per assicurare la vittoria al Palermo e dimostra l’importanza del suo contributo difensivo e offensivo.

Il Sudtirol, giocando con una formazione 3-5-2, ha effettuato diverse sostituzioni nel tentativo di ribaltare il risultato, ma senza successo. Le valutazioni indicano prestazioni medie con qualche difficoltà in particolari posizioni, evidenziato dal voto di 5,5 a diversi giocatori. L’ingresso di Vinetot e Casiraghi nel secondo tempo non è stato sufficiente per cambiare le sorti del match.

Gli allenatori di entrambe le squadre hanno ricevuto un voto di 6, riflettendo una gestione adeguata della partita, con Valente del Sudtirol che ha cercato di giocarsi le sue carte con le sostituzioni. Mignani, dall’altra parte, ha mantenuto un approccio più conservativo, facendo uscire alcuni dei giocatori chiave solo nella fase finale del match, presumibilmente per preservarli.

L’arbitro Ferrieri Caputi ha avuto una buona gestione del match, con un voto di 6,5, indicando un controllo efficace delle fasi di gioco e delle decisioni chiave.

Complessivamente, la partita ha riflettuto un contesto di calcio tattico e misurato, con il Palermo che ha capitalizzato l’unica reale occasione da gol per portare a casa una vittoria preziosa in vista dei play-off.

SUDTIROL (3-5-2): Drago 6,5; Kofler 6 (28′ st Vinetot 6) Masiello 5,5 (39′ st Rauti sv) Cagnano 6; Molina 6 Peeters 5,5 (16′ st Lonardi 6) Mallamo 5,5 (28′ st Casiraghi 6) Arrigoni 6 Davi 5; Odogwu 5 (16′ st Cisco 6) Merkaj 5,5. A disp.: Poluzzi, Bonifacio, Broh, Rover, Giorgini, Pecorino, Ciervo. All.: Valente 6

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches 6; Diakité 7 Lucioni 6 Nedelcearu 6; Graves 6 Segre 6,5 Ranocchia 6,5 Lund 6; Di Francesco 6 (46′ st Mancuso sv) Insigne 6 (44′ st Henderson sv); Brunori 6 (35′ st Soleri sv). A disp.: Kanuric, Pigliacelli, Stulac, Marconi, Buttaro, Traorè. All.: Mignani 6

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 6,5