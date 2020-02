L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro dirigenziale della Roma. Petrachi è sempre più sotto esame, il rapporto con il direttore sportivo si concluderà a fine stagione, a questo punto a prescindere dai risultati. Ieri notte il direttore sportivo ha viaggiato con la squadra, ma non ha parlato con i giocatori, è rimasto isolato, con i suoi collaboratori. La sfuriata nello spogliatoio nell’intervallo della partita contro il Sassuolo ha lasciato il segno. Nel viaggio di ritorno il suo più stretto collaboratore, Pantaleo Longo, non c’era, segue sempre la squadra in trasferta, ma probabilmente è rimasto dalle parti di Bergamo per motivi personali. Anche lui pare si stia allontanando. Tutti sperano che con l’arrivo del magnate Friedkin si cambi rotta. L’attuale direttore sportivo è vicino ai saluti, più dei risultati sportivi gli verrà contestato l’operato in sede di mercato, tra agosto e gennaio non è riuscito a liberarsi dei tre principali esuberi in organico: Pastore, Perotti e Juan Jesus, quasi dieci milioni complessivi d’ingaggio. Per la sua successione è cominciato il casting. Il sogno resta Berta, in Italia ha buone chance Faggiano, che sta portando il Parma verso l’Europa. Ma il direttore sportivo amico di Conte potrebbe anche andare all’Inter e in questo caso libererebbe Ausilio.