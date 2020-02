L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Biancavilla. I baby rosa risolvono anche questa e le mosse di Pergolizzi si sono rivelate decisive: tutti i nuovi entrati hanno dato una scossa a una squadra partita bene ma poi spentasi progressivamente tanto da non impegnare il portiere avversario. Consapevole di avere in panchina tantissime soluzioni, Pergolizzi ha pescato bene nel mazzo compiendo delle scelte coraggiose. L’ingresso di Doda ha vivacizzato il gioco sulla fascia. Silipo ha tirato fuori dal cilindro le magie che hanno risolto la partita, prima con un tiro a giro dal limite che si è spento sotto l’incrocio, un gol da campione, e successivamente con un assist prezioso per Lucca, che ha confezionato il suo primo gol in rosanero. La squadra ha sofferto le prestazioni di Graziano e Lucarelli, quest’ultimo autore di giocate deliziose.