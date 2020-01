L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Il Genoa resta attivissimo: è stato bloccato Adama Soumaoro (27), capitano del Lilla. Sia chiaro, con l’arrivo di Andrea Masiello (33) dall’Atalanta, non c’è penuria di difensori, ma il presidente Preziosi ha provato ad anticipare i tempi, specie se Edoardo Goldaniga (26), di proprietà del Sassuolo e corteggiato da Fiorentina e Cagliari, dovesse partire. Viceversa, diventerebbe il primo acquisto estivo. Intrecciato in questo possibile triangolo, c’è Fabio Pisacane (33), che i viola continuano ad osservare. La priorità per Iachini è in mezzo al campo: in prima fila resta Alfred Duncan (26) del Sassuolo, ma Francesco Cassata (22), in prestito al Genoa (oggi sconta un turno di squalifica) sta scalando posizioni. Il Sassuolo, dal canto suo, ha come obiettivo Gianluca Caprari (27) della Samp: la trattativa è avviata. In caso di fumata bianca potrebbe partire Gregoire Defrel (29), chiesto (nuovamente) dalla Sampdoria. La Spal, dopo l’ufficialità di Kevin Bonifazi (23) è vicina ad incassare anche il sì di Iago Falque (30), sempre dal Torino, in prestito secco. Alberto Paloschi (30), invece, è finito nel mirino del Parma.

MISSIONE MAGNANI. Il Verona ha messo nei propri radar Giangiacomo Magnani (24), oggi al Brescia in prestito dal Sassuolo, ma che con la squadra di Corini non ha trovato continuità. Il centrale difensivo ha giocato solo tre gare (2 da titolare) e dopo essere stato corteggiato già in estate, la squadra di Juric potrebbe stringere il cerchio nelle prossime ore. Daniel Bessa (27), centrocampista italo-brasiliano, intanto è finito a titolo temporaneo al Goias, club che milita nella massima serie carioca, ma prima ha prolungato il suo contratto con i gialloblù fino al 2022. Il Cagliari, intanto, dopo il colpo Marko Pjaca (24) che arriverà in prestito oneroso (18 mesi) con diritto di riscatto dalla Juventus ha ceduto Filip Bradaric (28) – via Hajduk – al Celta Vigo. Charalampos Lykogiannis (26) è invece a un passo dal Brescia.

TORNA ZEEGELAAR. L’Udinese ha ufficializzato l’ingaggio (si tratta di un ritorno, dopo i sei mesi in prestito da gennaio a giugno scorsi), a titolo definitivo, con un contratto fino al 2022 di Marvin Zeegelaar (29) dal Watford”.