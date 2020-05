L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla tensione dello scontro relativo ai diritti tv della Serie A. La lettera di Sky ha comunicato che non verrà saldata l’ultima rata per i diritti e la tensione è tornata alta. Uno scontro avrebbe ripercussioni sul prossimo triennio, quello dal 2021 al 2024. Intanto, in via Rosellini si lavora all’individuazione di fondi disponibili a sopperire alle difficoltà di cassa di alcuni club.