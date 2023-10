L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Sampdoria e su Verre che rivoluzionerà la tattica di Pirlo.

Avanti con il trequartista, la nuova Sampdoria pensa di mettere fantasia e genialità nel motore quando si alzerà il sipario dopo la pausa del campionato. E’ una variante che stuzzica moltissimo, ci sono tanti indizi che fanno pensare positivo per mille motivi. Il progetto tecnico che prende forma si scandisce così, proviamo la soluzione del 4-3-1-2 per dare alle soluzioni offensive qualcosa che possa far scattare una scintilla positiva. Andrea Pirlo, in questo avvio di campionato, ha dimostrato elasticità e capacità di adattamento provando abiti tattici diversi per una Sampdoria che ha dovuto strada facendo fare i conti con un’infermeria piena di big.

Come il gioiello Estanis Pedrola fermato nella sfida col Catanzaro da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, si temeva uno stop più lungo ma l’esterno offensivo, autore di 3 gol in stagione, potrebbe unirsi al gruppo e puntare alla convocazione per il match col Cosenza. Ma non potrà essere impiegato dall’inizio e per questa ragione si lavora su un modulo diverso dal 4-3-3 spesso utilizzato dalla Samp in questo primo scorcio di torneo ma il Doria ha saputo dimostrare la capacità di essere pronto in caso di necessità anche ad altre idee. Ed ecco l’ipotesi del 4-3-1-2 provata nella scorsa settimana nel quartier generale di Bogliasco dove la truppa blucerchiata ha incominciato a preparare la partita con i calabresi.

A TUTTO VERRE. In vetrina Valerio Verre, uno dei big di questa Sampdoria new generation con tanti baby che si affida però all’esperienza di alcuni suoi giocatori più esperti per trascinare i più giovani del gruppo. In quest’ottica l’idea di sperimentare il 4-3-1-2 affidandosi alla qualità di Verre può rappresentare una variante di estremo interesse per una squadra che non ha avuto ancora la possibilità di esprimere il suo potenziale offensivo visti i suoi 8 gol. E si può fare di più considerata la presenza nel reparto di giocatori di valore come La Gumina e De Luca ma anche Esposito, 21 anni ma già tante maglie indossate come quelle di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht e Bari. Dunque Pirlo sta lavorando a un’altra Samp capace di dare uno sprint diverso alla sua voglia di gol.