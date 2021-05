L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla finale playoff del campionato di Serie B.

Zanetti sta spingendo il Venezia fino alla promozione in Serie A. Basta solo non farsi consumare dall’ansia, e magari non vivere di rendita dall’1-0 di quattro giorni fa perché sarebbe rischioso.





Il Cittadella è la squadra con più partite nei playoff, senza però mai vincerli.