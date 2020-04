L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, tutti i campionati sono fermi, ma ci sono segni di ripartenza. Infatti ieri il Premier Conte ha annunciato il nuovo dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio, dal 18 maggio potranno riprendere gli allenamenti delle squadre. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, anche se la confusione regna sovrana. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha smorzato l’entusiasmo, dicendo che non è sicuro che il campionato riparta, facendo notate che l’Olanda ha chiuso i campionati. Eppure c’è da dire che sia la Bundesliga che la Liga sembrano intenzionate a ricominciare. Ancora quindi non ci sono indicazioni ufficiali per l’inizio del campionato di Serie A, sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà di più.