L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Stankovic.

Trattativa ai titoli di coda, per chiudere i giochi mancano solo pochi dettagli e poi ci sarà l’annuncio ufficiale. Questa volta il matrimonio tra Dejan Stankovic e la Sampdoria si può fare dopo il tentativo effettuato lo scorso anno da parte di Massimo Ferrero quando contattò il mister per sostituire Roberto D’Aversa. Nello stesso giorno l’imprenditore romano fu arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola (Cosenza) per reati societari e il sogno Stankovic non si concretizzò. Adesso l’allenatore ormai è ad un passo dalla panchina dei liguri. Oggi a Milano il confronto tra il mister e la dirigenza doriana è stato importante per tracciare le linee generali di un’intesa che dovrebbe avere scadenza a giugno ma con una clausola che prevede un rinnovo biennale più un ricco bonus in caso di salvezza.

Non ci sarebbero stati particolari problemi per arrivare ad una stretta di mano con l’ex mister della Stella Rossa e per tantissimi anni leader in campo dell’Inter, ma bisognerà aspettare solo oggi per ufficializzare l’ingaggio: ci sono davvero pochi dettagli da sistemare con Stankovic che ha superato la concorrenza di Daniele De Rossi, un profilo particolarmente apprezzato dal Cda e dagli uomini che gestiscono la parte tecnica del club ma alla fine la soluzione dell’ex centrocampista della Lazio sarebbe stata quella in grado di mettere d’accordo tutti. Tre scudetti conquistati con la Stella Rossa sono il biglietto da visita di Stankovic considerato l’uomo giusto per dare una scossa ad un ambiente demoralizzato dopo l’avvio disastroso: solo 2 punti in 8 partite. E nella scelta ci potrebbe essere stata anche la “benedizione” da parte di Ferrero, la cui famiglia è sempre proprietaria del club.

Stankovic è pronto per tuffarsi nella sfida di Bologna sabato prossimo («Non mi spaventa la situazione, mi basta la storia del club», ha detto l’allenatore, come riportato dall’emittente televisiva ligure Primocanale) mentre ieri l’allenamento è stato diretto dal mister della Primavera Felice Tufano: nessuna contestazione dei tifosi a Bogliasco.

LA RINUNCIA. Chi ha fatto un passo indietro rispetto alla possibile corsa per la panchina doriana è stato sicuramente Claudio Ranieri che avrebbe accettato volentieri un ritorno, dando immediatamente la sua disponibilità, al primo contatto, senza nessun tipo di problema legato all’entità dell’ingaggio. Ma poi ha deciso di declinare: era andato via per divergenze – non di natura economica – con la proprietà, ora non sarebbe stato disponibile a rientrare sapendo che in qualche modo rispetto al suo arrivo ci sarebbe stata una valutazione sempre di Ferrero. Per coerenza così ha deciso di non approfondire questa possibilità anche se i tifosi sarebbero stati felicissimi di accoglierlo nuovamente sotto la Lanterna.