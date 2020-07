L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla battaglia per i diritti tv in Serie A. La concezione della Lega è che Sky non sia più così affamata nel voler conquistare i diritti TV a differenza delle OTT (Amazon, DAZN), seguendo le orme degli altri paesi europei. L’ingresso in via Rosellini di un fondo internazionale d’investimento, con la conseguente nascita di un media company, è l’idea portata avanti dal presidente Del Pino. La priorità è incassare dal triennio 2021-2024 più di 1,3 miliardi a stagione. Sky potrà partecipare all’asta soltanto se presenterà una fideiussione per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto.