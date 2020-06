L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ipotetico stop del campionato. Il primo ostacolo da superare sarebbe la media punti. Da valutare la media ponderata: ovvero calcolare la media punti delle gare giocate in casa e moltiplicare questo numero per 19. Idem per le gare in trasferta. Da questo punto di vista, il Torino potrebbe scavalcare l’Udinese, ottenendo qualcosa in più nella ripartizione dei diritti tv. Verona e Palma scavalcherebbero il Milan. La conseguenza vedrebbe il Verona ai preliminari di Europa League se il Milan non vince la Coppa Italia.

In basso, la classifica soggetta all’applicazione dell’algoritmo.