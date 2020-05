L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle nuove regole in Serie A. Ogni impianto verrà suddiviso in tre zone. La zona 1 è quella dell’area tecnica (che comprende il terreno di gioco, il bordocampo con le panchine, il tunnel e l’area spogliatoi); la zona 2 è quella gli spalti (le tribune, le aree media e le sale di controllo); la zona 3 quella delle aree esterne, con i camion per la produzione delle immagini. Durante le sfide potranno essere presenti massimo 300 persone distribuite nelle 3 zone. Cambiano gli orari: si giocherà alle 16,30, alle 18,45 e alle 21 perché a luglio e a inizio agosto è impensabile scendere in campo alle 15. Ai calciatori viene suggerito di utilizzare auto proprie per raggiungere l’impianto.