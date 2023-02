L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Reggina.

All.: Corini. A disp.: 1 Grotta 12 Massolo 2 Graves 4 Orihuela 25 Buttaro 31 Aurelio 14 Broh 26 Verre 7 Tutino 27 Soleri. Ind.: Elia, Stulac, Gomes, Vido, Bettella, Masciangelo. Diff.: Gomes, Brunori, Segre, Mateju.

Ultime: Tutino e Massolo, sfebbrati, in panchina, Segre in pole su Verre.

All.: F. Inzaghi. A disp.: 22 Colombi, 3 Cionek, 25 Lombardi, 6 Loiacono, 11 Cicerelli, 13 Bouah, 38 Bondo, 9 Gori, 19 Strelec. Ind.: Galabinov, Obi, Camporese, Ricci, Hernani.

Diff.: Canotto. Squal.: Fabbian. Ultime: Al posto di Fabbian uno tra Liotti e Bondo. In difesa il neo arrivato Terranova.