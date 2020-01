L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul confronto a distanza tra Palermo e Savoia. In attesa dello scontro diretto, le scaramucce sono già iniziate. La rivale campana punzecchia il Palermo per i 4 rigori concessi nelle ultime 3 partite. La società rosanero ha risposto con la nota dell’AD Sagramola: “Leggo stupito del malizioso commento del presidente onorario del Savoia a proposito dei rigori concessi a nostro favore. Alimenta ad arte un clima di sospetto che non ha ragione di essere. Basterebbe ricordasse gli episodi a noi sfavorevoli, compresi i gol regolari che ci sono stati annullati, proprio con il Savoia, sul punteggio ancora dello 0 a 0, e con l’Acireale. Ad ogni modo, per rispetto della serietà del torneo, anziché montare inutili polemiche, sarebbe meglio che la smettessero di giocare in orari diversi rispetto a quello di calendario!”. Il riferimento è alle quattro gare del Savoia spostate alle 15, accordandosi con gli avversari, come da regolamento.