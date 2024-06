Corriere dello Sport: “Sassuolo ambizioso. Missione per Grosso”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Sassuolo che sceglie Grosso per la panchina, il tecnico che era stato accostato anche al Palermo.

Il Sassuolo, retrocesso in Serie B dopo 11 stagioni consecutive in Serie A, ha deciso di affidarsi a Fabio Grosso per tentare un rapido ritorno nella massima serie. Grosso, che ha recentemente guidato il Frosinone alla vittoria del campionato di Serie B due stagioni fa, ha firmato un contratto fino al 2026 con un’opzione per un ulteriore anno. La scelta di Grosso è stata preceduta dalla promozione di Francesco Palmieri, che è passato da responsabile delle giovanili a direttore sportivo, sostituendo Giovanni Rossi.

Dettagli dell’accordo

L’accordo con Grosso è stato finalizzato a Milano, dove sono stati definiti i dettagli contrattuali. Dopo un’esperienza breve ma intensa al Lione in Ligue 1, durata solo sette partite, Grosso torna in Italia con l’obiettivo di riportare il Sassuolo in Serie A. Il tecnico trova un club solido dal punto di vista gestionale e tecnico, nonostante la retrocessione. Il successo del settore giovanile, culminato nella vittoria del campionato Primavera, e la presenza di 14 giocatori convocati dalle rispettive nazionali testimoniano la qualità del vivaio neroverde.

Impegni dei giocatori

Pedro Obiang, 32enne centrocampista, ha rivolto un messaggio ai tifosi sui social media, assumendosi la responsabilità per la retrocessione e promettendo un impegno totale per il ritorno in Serie A. Obiang ha espresso determinazione e speranza per il futuro, sottolineando l’importanza di correggere gli errori del passato e ripagare la fiducia della società.

Ritorni importanti

Agustín Álvarez Martínez, attaccante uruguaiano di 23 anni, tornerà al Sassuolo dopo un prestito di sei mesi alla Sampdoria. Álvarez ha dichiarato di voler restare al Sassuolo e di essere pronto a dare il massimo durante il precampionato, dopo aver superato un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per molto tempo. Il presidente del Sassuolo ha confermato che Álvarez non sarà ceduto nella prossima stagione, evidenziando la fiducia riposta nel giovane attaccante.

Prospettive per il futuro

Il Sassuolo si prepara a ripartire con un mix di esperienza e giovani talenti, determinato a riconquistare la Serie A. Con Fabio Grosso al timone e una solida base gestionale, il club emiliano punta a sfruttare al meglio le risorse a disposizione per affrontare la prossima stagione di Serie B con l’obiettivo chiaro di risalire immediatamente nella massima serie.