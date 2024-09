Corriere dello Sport: “Ronaldo, Lukaku e De Bruyne sfidano EA Sports FC con UFL”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Ronaldo, Lukaku e De Bruyne che sfidano EA Sports FC con UFL.

Il mondo dei videogiochi di calcio è dominato da anni dal dualismo tra EA Sports, con il suo recente “EA Sports FC 24”, e Konami, con “eFootball”. Tuttavia, un nuovo concorrente sta emergendo sulla scena: UFL, un gioco free-to-play sviluppato dalla Strikerz, un publisher bielorusso. Questo nuovo titolo ha già attirato molta attenzione grazie alla sua partnership con Cristiano Ronaldo, che è il volto principale del gioco. Ronaldo, ex stella del Real Madrid e della Juventus, attualmente all’Al Nassr, non solo rappresenta UFL, ma ha anche contribuito allo sviluppo con un investimento di 40 milioni di dollari. Altri ambasciatori di spicco includono Romelu Lukaku, ora al Napoli, e Kevin De Bruyne, stella del Manchester City.

Prime Impressioni e Punti di Forza: Le prime impressioni sulla beta, rilasciata a giugno, sono state molto positive. Il gioco presenta un gameplay divertente, con passaggi più manuali e calci piazzati che offrono un controllo maggiore. Le animazioni dei giocatori, in particolare quelle dei portieri, sono state elogiate per il loro realismo e la fluidità. Un altro aspetto interessante è la possibilità di personalizzare i calciatori, inclusa la scelta di come indossare la divisa, un dettaglio che aggiunge profondità al gioco.

Critiche e Aspetti da Migliorare: Tuttavia, UFL ha anche affrontato alcune critiche, in particolare per la difficoltà nel trovare partite online. Questo è un problema che Strikerz dovrà affrontare e risolvere prima del lancio definitivo per garantire una buona esperienza di gioco.

Data di Uscita e Strategie: La versione definitiva di UFL sarà rilasciata in accesso anticipato il 28 novembre. Questa data è stata scelta strategicamente per capitalizzare sul primo weekend di uscita e generare un forte interesse iniziale. Prima del rilascio ufficiale, è già disponibile una versione chiamata “Common Test”, che permette alla community di testare il gioco e segnalare eventuali bug. Questa fase è fondamentale per raccogliere feedback dai giocatori e migliorare ulteriormente il gioco.

Conclusione: Sarà interessante vedere se UFL riuscirà a sfidare lo status quo rappresentato da EA Sports FC e eFootball nel lungo termine. Le prime impressioni sono positive, ma il successo dipenderà da come Strikerz affronterà le critiche e da come riuscirà a mantenere e sviluppare una base di giocatori solida e attiva. La data di lancio e le strategie di marketing saranno cruciali per determinare se UFL potrà davvero competere con i giganti del settore.